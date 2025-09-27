Обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнуться ключових міських магістралей, і мешканців та водіїв просять планувати маршрути заздалегідь.

У Чернівцях оголосили про обмеження руху транспорту на декількох ділянках через проведення ремонтних робіт та святкових заходів до Дня міста, передає Politeka.

Про це повідомляють у Чернівецькій міській раді. Тимчасові зміни організації руху торкнуться проспекту Незалежності, вулиці Вокзальної, площі Соборної та Театральної.

На проспекті Незалежності від вулиці Головної до вулиці Ясської рух транспорту буде повністю заборонений до 29 вересня включно. Причиною такого обмеження є капітальний ремонт дорожнього покриття на цій ділянці, що включає оновлення асфальту та облаштування тротуарів.

На вулиці Вокзальній біля будинків 36-38 запроваджено часткове обмеження руху з 25 по 26 вересня включно. Тут проводять роботи з відновлення дорожнього покриття, що потребує перекриття частини проїжджої частини та тимчасового обмеження проїзду транспортних засобів.

Площа Соборна на ділянці дороги з одностороннім рухом від вулиці Героїв Майдану до вулиці Івана Франка буде повністю перекрита 4 та 5 жовтня з 16:00 до 22:00. Обмеження запроваджено через проведення благодійного заходу, присвяченого святкуванню Дня міста, де плануються концертні та культурні події.

Площа Театральна, номер 4 від вулиці Фрідріха Шиллера, 1 до вулиці Миколи Лисенка, 2 буде закрита для транспорту 5 жовтня з 19:00 до 21:30. Тут також відбудеться благодійний захід до Дня міста, тому проїзд автівок на цій ділянці буде заборонено.

Отже, обмеження руху транспорту в Чернівцях торкнуться ключових міських магістралей, і мешканців та водіїв просять планувати маршрути заздалегідь, користуючись об’їзними шляхами та враховуючи тимчасові перекриття для безпечного пересування містом.

