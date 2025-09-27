Ограничения движения транспорта в Черновцах затронут ключевые городские магистрали, и жителей и водителей просят планировать маршруты заранее.

В Черновцах объявили об ограничении движения транспорта на нескольких участках из-за проведения ремонтных работ и праздничных мероприятий в День города, передает Politeka.

Об этом сообщают в Черновицком городском совете. Временные изменения организации движения коснутся проспекта Независимости, улицы Вокзальной, Соборной и Театральной площади.

На проспекте Независимости от улицы Главной до улицы Ясской движение транспорта будет полностью запрещено до 29 сентября включительно. Причиной такого ограничения является капитальный ремонт дорожного покрытия на этом участке, включающий в себя обновление асфальта и обустройство тротуаров.

На улице Вокзальной возле домов 36-38 введено частичное ограничение движения с 25 по 26 сентября включительно. Здесь проводятся работы по восстановлению дорожного покрытия, что требует перекрытия части проезжей части и временного ограничения проезда транспортных средств.

Площадь Соборная на участке дороги с односторонним движением от улицы Героев Майдана до улицы Ивана Франко будет полностью перекрыта 4 и 5 октября с 16:00 до 22:00. Ограничение введено через благотворительное мероприятие, посвященное празднованию Дня города, где планируются концертные и культурные события.

Площадь Театральная, номер 4 от улицы Фридриха Шиллера, 1 до улицы Николая Лысенко, 2 будет закрыта для транспорта 5 октября с 19:00 до 21:30. Здесь также пройдет благотворительное мероприятие ко Дню города, поэтому проезд автомобилей на этом участке будет запрещен.

Следовательно, ограничения движения транспорта в Черновцах затронут ключевые городские магистрали, и жителей и водителей просят планировать маршруты заранее, пользуясь объездными путями и учитывая временные перекрытия для безопасного передвижения по городу.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Черновцах: названы участки, где нельзя будет проехать.

Также Politeka сообщала, Новый график движения транспорта в Черновцах: как теперь будут курсировать автобусы и троллейбусы.