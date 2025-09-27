Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове стало одной из ключевых потребностей для многих украинцев, потерявших дом из-за войны.

Государство и местные общины создают возможности для получения бесплатного жилья для ВПЛ во Львове , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове можно получить после постановки на квартирный учет. Речь идет о помещении из коммунальной собственности общества, где переселенец зарегистрирован в Единой базе данных внутренне перемещенных лиц.

Этот дом выдается на год с правом продления. Преимущество имеют те, кто не имеет собственного жилища или владеет площадью меньше установленной нормы на одного человека или домохозяйства.

Право на жительство сохраняется в течение военного положения и еще полгода после его завершения. Оплата касается только коммунальных услуг. Особое внимание уделяют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям старшего возраста или тем, чей дом был разрушен.

Важно, что пребывание на таком учете не ограничивает возможность ВПЛ стать в очередь на бесплатное социальное жилье во Львове или участвовать в государственных программах по приобретению или строительству дома.

Чтобы стать на квартирный учет, заявитель должен подать заявление в местные власти или в Центр предоставления административных услуг. Члены его семьи вносятся в учет автоматически.

В пакет документов входят паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство, справка о статусе переселенца, документы членов семьи, свидетельства о браке или рождении детей, а также другие справки, подтверждающие право на приоритет. Обязательно прилагается идентификационный код.

Если речь идет о временном размещении, то власти должны поселить граждан в течение трех рабочих дней после появления свободной квартиры.

