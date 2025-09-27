Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різні сфери та пропонує стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена в різних напрямах, повідомляє Politeka.

За даними Work.ua, вакансії доступні у сферах від виробництва до логістики та торгівлі.

У Дніпрі компанія «Інтерпайп» шукає працівників виробництва. Вакансія відкрита навіть для тих, хто не має досвіду, а також для студентів і людей з інвалідністю. Пропонується стабільний заробіток від 20 000 до 35 000 гривень із виплатами двічі на місяць. Додатково роботодавець забезпечує транспорт, харчування, медичне страхування та можливість здобути металургійну освіту. Умови включають гнучкий графік, професійний розвиток і підтримку колективу.

АЗК «ОККО» запрошує касирів-продавців. Основні обов’язки — продаж пального, обслуговування клієнтів, реалізація товарів магазину та підготовка продукції кафе відповідно до стандартів. Гарантовано офіційне оформлення з першого робочого дня, оплачувана відпустка, регулярні виплати, страховка й допомога колег. Для чоловіків обов’язкові документи військового обліку та паспорт. Досвід у торгівлі буде перевагою, але не є вимогою.

У Кривому Розі компанія Glovo набирає кур’єрів — пішки, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Оплата може сягати 35 000 гривень на місяць, а розрахунки здійснюються щоденно або щотижня. Працівники мають страховку на час доставки. Водіям необхідні паспорт, водійські права та техпаспорт. Військовий квиток при цьому не потрібен.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює різні сфери та пропонує стабільний дохід, медичні й соціальні гарантії, а також гнучкі умови для тих, хто прагне залишатися активним і самостійним.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право