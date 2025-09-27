Работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает разные сферы и предлагает стабильный доход.

Работа для пенсионеров в Днепропетровской области представлена ​​по разным направлениям, сообщает Politeka.

По данным Work.ua , вакансии доступны в сферах от производства до логистики и торговли.

В Днепре компания Интерпайп ищет работников производства. Вакансия открыта даже для тех, кто не имеет опыта, а также для студентов и людей с инвалидностью. Предлагается стабильный заработок от 20000 до 35000 гривен с выплатами дважды в месяц. Дополнительно работодатель обеспечивает транспорт, питание, медицинское страхование и возможность получить металлургическое образование. Условия включают гибкий график, профессиональное развитие и поддержку коллектива.

АЗК «ОККО» приглашает кассиров-продавцов . Основные обязанности - продажа горючего, обслуживание клиентов, реализация товаров магазина и подготовка продукции кафе в соответствии со стандартами. Гарантировано официальное оформление с первого рабочего дня, оплачиваемый отпуск, регулярные выплаты, страховка и помощь коллег. Для мужчин обязательны документы военного учета и паспорт. Опыт в торговле будет преимуществом, но не является требованием.

В Кривом Роге компания Glovo набирает курьеров – пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Оплата может достигать 35 000 гривен в месяц, а расчеты производятся ежедневно или еженедельно. Работники имеют страховку на время доставки. Водителям необходимы паспорт, водительские права и техпаспорт. Военный билет при этом не требуется.

Итак, работа для пенсионеров в Днепропетровской области охватывает разные сферы и предлагает стабильный доход, медицинские и социальные гарантии, а также гибкие условия для тех, кто стремится оставаться активным и самостоятельным.

