Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося міста Мукачево, повідомляє Politeka.

Міська влада затвердила нові тарифи на автобус, що сполучає центр міста із селом Нове Давидково. Згідно з рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради, з 28 травня 2025 року квиток на маршруті №32 подорожчав до 23 гривень замість попередніх 18. Управління міського господарства повідомило, що підвищення вартості стало необхідним заходом.

Рішення ґрунтується на зверненні перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12106», економічних розрахунках та рекомендаціях профільної комісії. Всі зміни виконані відповідно до чинного законодавства та регуляторних норм, що регламентують порядок формування тарифів. Таким чином, подорожчання проїзду на Закарпатті поєднує ініціативу компанії-перевізника та дотримання встановлених правил.

Крім того, у регіоні з’явилися нові сервіси для пасажирів. З 1 липня 2025 року в Ужгороді запрацювала електронна система оплати через мобільний додаток CIVIL, яка дозволяє купувати квитки, сканувати QR-коди, відстежувати рух транспорту та переглядати історію платежів. Для зручності впроваджено спеціальні картки: неперсоніфікована версія коштує 200 гривень, з яких одразу доступно 82,54 на поїздки. Картка не має обмежень за терміном дії та підходить усім користувачам.

Зміни демонструють поступову адаптацію транспортної сфери області до сучасних стандартів, хоча підвищення тарифів залишається відчутним для населення. Місцевим жителям доведеться враховувати нові розцінки при плануванні поїздок, щоб не перевищувати сімейний бюджет.

