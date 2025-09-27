На початку опалювального сезону 2025 в Полтавській області підприємство «Полтававодоканал» планує завершити технічне переоснащення теплогенераторного обладнання для використання енергоприродного газу замість електроенергії.

Початок опалювального сезону 2025 в Полтавській області супроводжується високим рівнем готовності житлового фонду, установ соціально-культурного призначення та комунальних мереж, повідомляє Politeka.

Станом на 19 вересня підготовка перевищує 90 %, повідомив директор обласного департаменту будівництва та ЖКГ Едуард Рева на засіданні постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу.

За словами посадовця, водопостачальні та каналізаційні мережі готові на 93 %, а об’єкти теплового господарства перевищують 90 % готовності. Загальний показник підготовки житлово-комунального господарства області наразі складає близько 92 %.

Для підтримки ключових об’єктів на підприємствах життєдіяльності встановлено 430 генераторів загальною потужністю 27 мегават. Додатково міжнародні партнери надали 21 когенераційну установку сумарною потужністю понад 8 мегават: п’ять одиниць надала USAID, а шістнадцять – GIZ. Наразі тривають роботи з їх монтажу та підключення.

Крім того, у Кременчуці та Горішніх Плавнях замінюють котли, у Миргороді модернізують блочно-модульні установки, у Полтаві та Лубнах ремонтують димові труби і запірну арматуру. Готовність «Полтававодоканалу» до початку сезону складає 95 %, у Полтаві завершують реконструкцію колекторів на вулицях Театральна та Соборна.

На початку опалювального сезону 2025 в Полтавській області підприємство «Полтававодоканал» планує завершити технічне переоснащення теплогенераторного обладнання для використання енергоприродного газу замість електроенергії, що дозволить економити до 40 % ресурсу порівняно з попереднім сезоном.

