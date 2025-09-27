В начале отопительного сезона 2025 года в Полтавской области предприятие «Полтававодоканал» планирует завершить техническое переоснащение теплогенераторного оборудования для использования энергоприродного газа вместо электроэнергии.

Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области сопровождается высоким уровнем готовности жилищного фонда, учреждений социально-культурного назначения и коммунальных сетей, сообщает Politeka.

По состоянию на 19 сентября подготовка превышает 90%, сообщил директор областного департамента строительства и ЖКХ Эдуард Рева на заседании постоянной комиссии областного совета по топливно-энергетическому комплексу.

По словам чиновника, водоснабжающие и канализационные сети готовы на 93%, а объекты теплового хозяйства превышают 90% готовности. Общий показатель подготовки жилищно-коммунального хозяйства области составляет около 92%.

Для поддержки ключевых объектов на предприятиях жизнедеятельности установлено 430 генераторов общей мощностью 27 мегаватт. Дополнительно международные партнеры предоставили 21 когенерационную установку суммарной мощностью более 8 мегаватт: пять единиц предоставила USAID, а шестнадцать – GIZ. В настоящее время ведутся работы по их монтажу и подключению.

Кроме того, в Кременчуге и Горишних Плавнях заменяют котлы, в Миргороде модернизируют блочно-модульные установки, в Полтаве и Лубнах ремонтируют дымовые трубы и запорную арматуру. Готовность "Полтававодоканала" к началу сезона составляет 95%, в Полтаве завершают реконструкцию коллекторов на улицах Театральная и Соборная.

В начале отопительного сезона 2025 года в Полтавской области предприятие «Полтававодоканал» планирует завершить техническое переоснащение теплогенераторного оборудования для использования энергоприродного газа вместо электроэнергии, что позволит экономить до 40% ресурса по сравнению с предыдущим сезоном.

