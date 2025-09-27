Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стає допомогою для тих, хто втратив будинок через війну.

Завдяки державним програмам та міжнародній підтримці окремі категорії громадян можуть розраховувати на безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області надається за кількома державними ініціативами, які охоплюють не лише внутрішньо переміщених осіб, а й військових, людей з інвалідністю, родини загиблих та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У деяких випадках дах над головою надається тимчасово, у інших – на постійній основі. Пріоритет отримують родини з дітьми, люди похилого віку та особи з обмеженими можливостями.

Військові здебільшого отримують новобудови або відновлені квартири за кошти державного бюджету або міжнародних донорів. Для ВПО держава пропонує нове безкоштовне житло у Дніпропетровській області та інших тилових регіонах.

Також переселенці можуть розраховувати на службові квартири на тимчасовій основі. Важливо враховувати, що процес оформлення соціального прихистку займає час і вимагає збору документів.

Серед ключових програм підтримки варто виділити "єВідновлення". Вона допомагає переселенцям та тим, чия нерухомість була зруйнована, надаючи компенсації у вигляді сертифікатів на новий дім або коштів для будівництва.

Окрім цього, діє ініціатива "єОселя". Вона розрахована на військових, педагогів, медиків і науковців і дозволяє оформити іпотеку під 3%, тоді як для інших громадян ставка становить 7%.

Максимальна площа будинку за цією програмою складає 52,5 квадратного метра на одну особу плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї.

