Благодаря государственным программам и международной поддержке отдельные категории граждан могут рассчитывать на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области , сообщает Politeka.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется по нескольким государственным инициативам, которые охватывают не только внутренне перемещенных лиц, но и военных, людей с инвалидностью, семьи погибших и детей, лишенных родительской опеки.
В некоторых случаях крыша над головой предоставляется временно, в других – на постоянной основе. Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.
Военные в большинстве своем получают новостройки или восстановленные квартиры за средства государственного бюджета или международных доноров. Для ВПЛ государство предлагает новое бесплатное жилье в Днепропетровской области и других тыловых регионах.
Также переселенцы могут рассчитывать на служебные квартиры на временной базе. Важно учитывать, что процесс оформления социального приюта занимает время и требует сбора документов.
Среди ключевых программ поддержки следует выделить "єВідновлення". Она помогает переселенцам и тем, чья недвижимость была разрушена, предоставляя компенсации в виде сертификатов на новый дом или средств на строительство.
Кроме этого, действует инициатива "єОселя". Она рассчитана на военных, педагогов, медиков и ученых и позволяет оформить ипотеку под 3%, в то время как для других граждан ставка составляет 7%.
Максимальная площадь дома по этой программе составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.
