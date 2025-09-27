Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области становится помощью для тех, кто потерял дом из-за войны.

Благодаря государственным программам и международной поддержке отдельные категории граждан могут рассчитывать на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется по нескольким государственным инициативам, которые охватывают не только внутренне перемещенных лиц, но и военных, людей с инвалидностью, семьи погибших и детей, лишенных родительской опеки.

В некоторых случаях крыша над головой предоставляется временно, в других – на постоянной основе. Приоритет получают семьи с детьми, пожилые люди и лица с ограниченными возможностями.

Военные в большинстве своем получают новостройки или восстановленные квартиры за средства государственного бюджета или международных доноров. Для ВПЛ государство предлагает новое бесплатное жилье в Днепропетровской области и других тыловых регионах.

Также переселенцы могут рассчитывать на служебные квартиры на временной базе. Важно учитывать, что процесс оформления социального приюта занимает время и требует сбора документов.

Среди ключевых программ поддержки следует выделить "єВідновлення". Она помогает переселенцам и тем, чья недвижимость была разрушена, предоставляя компенсации в виде сертификатов на новый дом или средств на строительство.

Кроме этого, действует инициатива "єОселя". Она рассчитана на военных, педагогов, медиков и ученых и позволяет оформить ипотеку под 3%, в то время как для других граждан ставка составляет 7%.

Максимальная площадь дома по этой программе составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право