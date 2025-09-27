У місті з’являються нові можливості для людей старшого віку, і робота для пенсіонерів в Одесі вже не рідкість.

Серед варіантів роботи для пенсіонерів в Одесі є вакансії, які дозволяють отримувати стабільний дохід без надмірних вимог і з гнучким графіком, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на сайті work.ua, робота для пенсіонерів в Одесі може бути різною. Наприклад, сервіс доставки Glovo активно шукає кур’єрів у різних районах міста.

Компанія пропонує виконувати доставку пішки, на велосипеді, мотоциклі або автомобілі. Рівень заробітку сягає до 50 000 гривень на місяць, а додатково є бонуси по 2000 гривень щотижня для тих, хто їздить на авто.

Людям гарантують гнучкий графік, можливість самостійно планувати свій час та страхування під час виконання замовлень.

Ще одна пропозиція - вакансія водія експедитора у компанії «Динаміка ДП». Тут шукають працівника для підрозділу в Одесі. Зарплата на цій роботі для пенсіонерів становить від 22 000 до 25 000 гривень з перспективою зростання після проходження випробувального періоду.

Водіям надають службовий малотонажний фургон, тому потрібні права категорії В. Графік стандартний: з 9:00 до 18:00, субота та неділя вихідні. Крім доставки товарів клієнтам по місту і області, обов’язки включають участь у складському обліку та оформленні первинної документації.

Вакансії відрізняються за рівнем навантаження та умовами, проте кожна з них може стати хорошою можливістю для літніх людей.

Як показує практика, чим активніша людина у старшому віці, тим краще вона себе почуває. Тож багато хто не відмовляється від праці. До того ж, це дозволяє залишатися соціально активним і не відчувати самотності.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право