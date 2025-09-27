Серед варіантів роботи для пенсіонерів в Одесі є вакансії, які дозволяють отримувати стабільний дохід без надмірних вимог і з гнучким графіком, повідомляє Politeka.

Як свідчать пропозиції на сайті work.ua, робота для пенсіонерів в Одесі може бути різною. Наприклад, сервіс доставки Glovo активно шукає кур’єрів у різних районах міста.

Компанія пропонує виконувати доставку пішки, на велосипеді, мотоциклі або автомобілі. Рівень заробітку сягає до 50 000 гривень на місяць, а додатково є бонуси по 2000 гривень щотижня для тих, хто їздить на авто.

Людям гарантують гнучкий графік, можливість самостійно планувати свій час та страхування під час виконання замовлень.

гривня, гроші

Ще одна пропозиція - вакансія водія експедитора у компанії «Динаміка ДП». Тут шукають працівника для підрозділу в Одесі. Зарплата на цій роботі для пенсіонерів становить від 22 000 до 25 000 гривень з перспективою зростання після проходження випробувального періоду.

Водіям надають службовий малотонажний фургон, тому потрібні права категорії В. Графік стандартний: з 9:00 до 18:00, субота та неділя вихідні. Крім доставки товарів клієнтам по місту і області, обов’язки включають участь у складському обліку та оформленні первинної документації.

Вакансії відрізняються за рівнем навантаження та умовами, проте кожна з них може стати хорошою можливістю для літніх людей.

Як показує практика, чим активніша людина у старшому віці, тим краще вона себе почуває. Тож багато хто не відмовляється від праці. До того ж, це дозволяє залишатися соціально активним і не відчувати самотності.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право