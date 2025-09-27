В городе появляются новые возможности для людей постарше, и работа для пенсионеров в Одессе уже не редкость.

Среди вариантов работы для пенсионеров в Одессе есть вакансии, позволяющие получать стабильный доход без чрезмерных требований и с гибким графиком, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют предложения на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Одессе может быть разной. К примеру, сервис доставки Glovo активно ищет курьеров в разных районах города.

Компания предлагает выполнять доставку пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Уровень заработка достигает 50 000 гривен в месяц, а дополнительно есть бонусы по 2000 гривен еженедельно для тех, кто ездит на авто.

Людям гарантируют гибкий график, возможность самостоятельно планировать свое время и страхование при выполнении заказов.

Еще одно предложение – вакансия водителя экспедитора в компании «Динамика ДП». Здесь ищут сотрудника для подразделения в Одессе. Зарплата на этой работе для пенсионеров составляет от 22000 до 25000 гривен с перспективой роста после прохождения испытательного периода.

Водителям предоставляют служебный малотоннажный фургон, поэтому требуются права категории В. График стандартный: с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье по выходным. Помимо доставки товаров клиентам по городу и области, обязанности включают в себя участие в складском учете и оформлении первичной документации.

Вакансии отличаются по уровню погрузки и условиям, однако каждая из них может стать хорошей возможностью для пожилых людей.

Как показывает практика, чем активнее человек в старшем возрасте, тем лучше он себя чувствует. Поэтому многие не отказываются от труда. К тому же это позволяет оставаться социально активным и не чувствовать одиночества.

