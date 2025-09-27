На початку осені місцеві жителі вже відчувають неприємні наслідки подорожчання продуктів у Харківській області.

Подорожчання продуктів у Харківській області торкнулося окремих позицій на прилавках, повідомляє Politeka.

Журналісти видання Думка відвідали ринки, щоб зафіксувати подорожчання продуктів у Харківській області.

Перш за все, видно, що овочі відчутно дешевшають, і люди скуповують їх навіть мішками. Картопля коштує зараз 17-19 грн за кілограм і купується оптом, щоб забезпечити потреби на кілька тижнів вперед, або й на цілу зиму.

За даними Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міськради, порівняно з минулим роком морква виросла в ціні на 30 %, цибуля - на 12 %, буряк - на 7 %, тоді як капуста втратила в ціні 20 %, а картопля залишилася приблизно на тому ж рівні.

Овочі з нового врожаю активно знижують вартість, тому, незважаючи на складні економічні умови, їх ціни навіть трохи менші, ніж минулого року. Це дає можливість готувати борщ за відносно невеликі гроші, якщо не враховувати ціну м’яса.

Цього сегменту подорожчаня продуктів в області торкнулося найбільше. Курка коштує 135 гривень за кілограм, телятина для борщу - 200, відбивна телятина - 300, ошийок телятина - 286, філе куряче - 229, фарш котлетний свинячий - 160, підчеревина свиняча - 240.

Печінка - 40, сало домашнє - 70, вирізка - 320, м’якоть - 230, відбивна на ребрі - 260. Порівняно з минулим роком ріст цінників варіюється від 20 % до 80 %, і найбільше зросли ціни на куряче філе та стегна.

З огляду на ситуацію, споживачам доводиться шукати вигідні пропозиції, купувати оптом та уважно планувати щотижневий споживчий кошик, щоб зберегти баланс між тим, що хочеться і тим, що доступно.

