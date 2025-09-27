Подорожание продуктов в Харьковской области коснулось отдельных позиций на прилавках, сообщает Politeka.

Журналисты издания Мнение посетили рынки, чтобы зафиксировать подорожание продуктов в Харьковской области.

Прежде всего, видно, что овощи ощутимо дешевеют, и люди скупают их даже мешками. Картофель стоит сейчас 17-19 грн за килограмм и покупается оптом, чтобы обеспечить потребности на несколько недель вперед или целую зиму.

По данным Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета, по сравнению с прошлым годом морковь выросла в цене на 30%, лук – на 12%, свекла – на 7%, тогда как капуста потеряла в цене 20%, а картофель остался примерно на том же уровне.

Овощи из нового урожая активно снижают стоимость, поэтому, несмотря на сложные экономические условия, их цены даже немного меньше, чем в прошлом году. Это позволяет готовить борщ за относительно небольшие деньги, если не учитывать цену мяса.

Этот сегмент подорожания продуктов в области затронул больше всего. Курица стоит 135 гривен за килограмм, телятина для борща – 200, отбивная телятина – 300, ошейок телятина – 286, филе куриное – 229, фарш котлетный свиной – 160, подбрюшина свиная – 240.

Печень – 40, сало домашнее – 70, вырезка – 320, мякоть – 230, отбивная на ребре – 260. По сравнению с прошлым годом рост ценников варьируется от 20 % до 80 %, и больше выросли цены на куриное филе и бедра.

Учитывая ситуацию, потребителям приходится искать выгодные предложения, покупать оптом и внимательно планировать еженедельную потребительскую корзину, чтобы сохранить баланс между тем, что хочется и доступным.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты пенсионерам в Харьковской области: две категории украинцев смогут получить надбавку.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на воду в Харьковской области: украинцам готовят новые платежки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как найти убежище.