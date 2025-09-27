Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 29 по 30 вересня в Чернігівській області.

Протягом кількох днів діятиме графік відключення світла з 29 по 30 вересня у частині населених пунктів в Чернігівській області, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі Остерської громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графік відключення світла з 29 по 30 вересня в Чернігівській області. Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі обмеження введуть вже 29 вересня 2025 року. Час: з 09:00 до 17:00.

Можливі перерви в електропостачанні у селі БІЛИКИ за адресами:

Молодіжна 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Незалежності 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 34А, 34Б, 34Г, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60А, 60Б, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 95;

провулок Заливний 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;

провулок Київський 1, 2;

провулок Новий 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 6, 8.

Крім цього через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі не буде електрики в селищі ЖИЛИН МЛИНОК на вулиці Лугова 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 7, 8, 9.

Можливі перерви в електропостачанні у селі ПАРХИМІВ за адресою:

Лісова 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 5, 6, 7, 9;

Травнева 81;

Шевченка 12, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9.

У вівторок 30 числа, станеться виконання ремонтів на повітряній лінії електропередачі у місті ОСТЕР. Так, з 9:00 до 17:00 не буде електроенергії на вулицях:

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;

Незалежності 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74;

Соломії Крушельницької 14;

Татарівська 14, 16, 16А, 18, 20, 22А, 9.

Генерала Солонини 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

