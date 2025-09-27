В течение нескольких дней будет действовать график отключения света с 29 по 30 сентября по части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.
В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 29 по 30 сентября в Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 29 сентября 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00.
Возможны перерывы в электроснабжении в селе БИЛЫКЫ по адресам:
- Молодижна 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;
- Незалежности 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 3 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 56, 56 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 89, 9;
- переулок Залывный 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;
- переулок Киевский 1, 2;
- переулок Новый 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 6, 8.
Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в поселке ЖЫЛЫН МЛИНОК на улице Лугова 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 34, 3, 3 40, 42, 44, 46, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 7, 8, 9.
Возможны перерывы в электроснабжении в селе ПАРХЫМИВ по адресу:
- Лисова 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 5, 6, 7, 9;
- Травнева 81;
- Шевченка 12, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 4 47, 5, 6, 7, 8, 9.
Во вторник 30 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в городе ОСТЕР. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:
- Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;
- Незалежности 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 7
- Соломии Крушельницкой 14;
- Татаривська 14, 16, 16А, 18, 20, 22А, 9.
- Генерала Солоныны 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 8.
