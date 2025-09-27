Следует заранее подготовиться к графику отключения света с 29 по 30 сентября в Черниговской области.

В течение нескольких дней будет действовать график отключения света с 29 по 30 сентября по части населенных пунктов в Черниговской области, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 29 по 30 сентября в Черниговской области. Из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи ограничения будут введены уже 29 сентября 2025 года. Время: с 09:00 до 17:00.

Возможны перерывы в электроснабжении в селе БИЛЫКЫ по адресам:

Молодижна 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9;

Незалежности 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 3 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 56, 56 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 89, 9;

переулок Залывный 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9;

переулок Киевский 1, 2;

переулок Новый 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 6, 8.

Кроме этого из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи не будет электричества в поселке ЖЫЛЫН МЛИНОК на улице Лугова 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 34, 3, 3 40, 42, 44, 46, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 7, 8, 9.

Возможны перерывы в электроснабжении в селе ПАРХЫМИВ по адресу:

Лисова 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 4, 5, 6, 7, 9;

Травнева 81;

Шевченка 12, 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 4 47, 5, 6, 7, 8, 9.

Во вторник 30 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в городе ОСТЕР. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Мономаха 10, 2, 4, 6, 8;

Незалежности 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 7

Соломии Крушельницкой 14;

Татаривська 14, 16, 16А, 18, 20, 22А, 9.

Генерала Солоныны 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 2А, 3, 3А, 8.

