Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у 2025 році помітно позначається на ринку та створює труднощі для мешканців, повідомляє Politeka.

Літо принесло значне подорожчання молочних товарів: літр молока в супермаркетах коштує від 39 до 45 гривень, а пачка вершкового масла 180 г за акцією починається від 73,70 грн. За словами аналітика «Інфагро» Максима Фастєєва, хоча надходження молочної сировини зростає, ціни на масло залишаються високими через постійний попит на жир та протеїн.

Попит на українське масло в Європі знизився. Хоча початкова експортна квота до ЄС діяла до кінця липня, постачання триває ще кілька тижнів. Скорочення обсягів експорту збільшує пропозицію на внутрішньому ринку, що потенційно може стабілізувати вартість. Проте ситуація залишається напруженою, тож виробники та дистриб’ютори коригують стратегії збуту.

Сезонне зменшення надоїв, потреба у протеїні для експорту та накопичення запасів масла вплинули на ціни. У серпні літр молока коштував близько 41,5 грн, а масло зросло з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні продукти залишаються на 10–20% дорожчими за товари мас-маркету.

Економіст Олег Пендзін зазначає, що зростання цін пов’язане зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів та збільшенням витрат на корми і енергоресурси. «Менше корів означає менше молока, тому високі ціни збережуться до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та кредитів можливе додаткове подорожчання на 5–7%», — пояснив експерт.

Невелике полегшення можуть дати кооперативи фермерів, але його ефект буде тимчасовим. Споживачам радять заздалегідь планувати покупки та користуватися акційними пропозиціями, щоб зменшити витрати. Дефіцит продуктів у Хмельницькій області вже змінює умови для домогосподарств та змушує мешканців шукати більш доступні варіанти.

