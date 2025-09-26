Місцеві мешканці хвилюються про подорожчання продуктів у Дніпрі, тож розповідаємо, які прогнози дають експерти.

Станом на початок осені жителі Дніпра спостерігають, що подорожчання продуктів стає все більш помітним, повідомляє Politeka.

На ринках міста ціни на овочі зараз тримаються на середньому рівні, проте вже відчувається тенденція до подорожчання окремих продуктів у Дніпрі.

За словами експерта Михайла Крапивка, огірки, томати та перець подешевшали приблизно на 15% порівняно з літніми цінами. Втім, очікується, що ближче до зими цінники знову піднімуться.

На центральному ринку в облцентрі стоєть продавчиня Наталія. Вона продає огірки, помідори, перець, кабачки, картоплю та цибулю, які завозять із Петриківки, Царичанки, Покровки та Чернігова.

Наталія розповідає, що помідори подешевшали десь на 5 гривень порівняно з літом і зараз коштують 45. Водночас, кабачки восени піднялися, їх вартість зараз з 15 дійщла до до 25-30 грн.

Поряд з нею торгує Вікторія, в якої цінники на овочі залишилися стабільними. Вона зазначила, що огірки зараз коштують 40 гривень, помідори 25, гарбуз 50, але вже на наступному тижні можна очікувати підвищення на 5-10 грн.

Споживачі також помічають зміни. Дніпрянка Валентина зазначила, що купила огірки по 35 грн, замість літніх 50 і помідори по 40 замість 50.

Експерт Михайло Крапивко пояснює, що зниження вартості пов’язане з відсутністю дефіциту польових культур на ринку. Сезон триватиме ще приблизно чотири тижні, але подальшого здешевлення очікувати не варто.

Саме тому вже зараз можна говорити про майбутнє подорожчання продуктів у Дніпрі, яке настане з наближенням зими. До кінця осені цінники будуть підніматися через додаткові витрати на зберігання.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.