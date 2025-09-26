Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Запорізькій області стало результатом детального перегляду та коригування цінової структури.

З 1 жовтня у Запорізькій області заплановане підвищення тарифів на комуналку, проте не всі споживачі відчують суттєве збільшення платежів за ЖКГ, повідомляє Politeka.net.

Таке рішення було ухвалене Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Відповідна постанова вже опублікована на офіційному сайті відомства.

Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Запорізькій області стало результатом детального перегляду та коригування цінової структури, яке проводилося після аналізу діяльності енергетичних компаній за попередні роки. Основна мета змін — забезпечити стабільну роботу енергосистеми країни в осінньо-зимовий період 2025–2026 років та спрямувати додаткові фінансові ресурси на погашення заборгованості перед НЕК «Укренерго».

За новими тарифами найбільші зміни торкнуться вартості розподілу електроенергії. Голова НКРЕКП Юрій Власенко підкреслив, що впроваджений механізм дозволяє компенсувати недоотримані доходи операторам системи розподілу, забезпечуючи їх фінансову стабільність. Всього під нову систему потрапляють 18 компаній, які працюють за моделлю RAB-тарифоутворення.

Очікується, що додаткові кошти, які надійдуть у період із вересня по грудень 2025 року, будуть спрямовані не лише на погашення заборгованості перед оператором системи передачі, але й на фінансування заходів, необхідних для безперебійної роботи енергосистеми під час пікових навантажень у зимовий період.

Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик відзначив, що значна частина цих коштів піде на підтримку генерації електроенергії, що є критично важливим для забезпечення стабільності енергопостачання.

Експерти зазначають, що для побутових споживачів підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Запорізькій області матиме незначний ефект і, швидше за все, залишиться непомітним у щомісячних платіжках. Натомість бізнес-сектор відчує зміни більш відчутно: зростання витрат на електроенергію може вплинути на вартість виробництва та відобразитися на цінах товарів і послуг, що може мати додатковий економічний вплив на регіон.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.