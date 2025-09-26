Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области явилось результатом детального пересмотра и корректировки ценовой структуры.

С 1 октября в Запорожской области запланировано повышение тарифов на коммуналку, однако не все потребители ощутят существенное увеличение платежей по ЖКХ, сообщает Politeka.net.

Такое решение было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Соответствующее постановление уже опубликовано на официальном сайте ведомства.

Повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области явилось результатом детального пересмотра и корректировки ценовой структуры, проводившейся после анализа деятельности энергетических компаний за предыдущие годы. Основная цель изменений – обеспечить стабильную работу энергосистемы страны в осенне-зимний период 2025-2026 годов и направить дополнительные финансовые ресурсы на погашение задолженности НЭК «Укрэнерго».

По новым тарифам наибольшие изменения коснутся стоимости распределения электроэнергии. Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что внедренный механизм позволяет компенсировать недополученные доходы операторам системы распределения, обеспечивая их финансовую стабильность. Всего под новенькую систему попадают 18 компаний, работающих по модели RAB-тарифообразования.

Ожидается, что дополнительные средства, которые поступят в период с сентября по декабрь 2025, будут направлены не только на погашение задолженности перед оператором системы передачи, но и на финансирование мер, необходимых для бесперебойной работы энергосистемы во время пиковых нагрузок в зимний период.

Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик отметил, что значительная часть этих средств пойдет на поддержку генерации электроэнергии, что критически важно для обеспечения стабильности энергоснабжения.

Эксперты отмечают, что для бытовых потребителей повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Запорожской области будет иметь незначительный эффект и, скорее всего, останется незаметным в ежемесячных платежах. В то же время бизнес-сектор ощутит изменения более ощутимо: рост затрат на электроэнергию может повлиять на стоимость производства и отразиться на ценах товаров и услуг, что может оказать дополнительное экономическое влияние на регион.

