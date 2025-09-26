Підвищення тарифів на воду в Рівненській області спрямоване на гарантування безперервної роботи міських систем водопостачання та водовідведення.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області було анонсовано Острозьким комунальним підприємством «Водоканал», повідомляє Politeka.

За інформацією пресслужби міської ради, зміни введені для забезпечення стабільного функціонування системи водопостачання та ефективного фінансового планування підприємства.

Нові розцінки покликані підтримувати необхідні ресурси для всіх категорій споживачів. Так, кубометр централізованого водопостачання коштуватиме 36,42 грн замість попередніх 31,19 грн. Вартість послуги водовідведення підвищена з 51,73 до 63,30 грн за кубометр. Зростання тарифів обумовлене необхідністю покрити витрати на електроенергію, обслуговування обладнання та витратні матеріали, що застосовуються для надання послуг.

Як зазначає «Водоканал», протягом дії попередніх тарифів (2024–2025 рр.) суттєво збільшилися ключові витрати. Так, активна електроенергія зросла з 5,13 до 6,91 грн/кВт·год, реактивна — з 0,113 до 0,253 грн/кВАр·год, а розподіл електроенергії підвищився з 1,101 до 1,527 грн. До того ж літр пального марки А-92 подорожчав з 43,65 до 48,48 грн, що також вплинуло на загальні витрати підприємства.

Підвищення тарифів на воду в Рівненській області спрямоване на гарантування безперервної роботи міських систем водопостачання та водовідведення. Нові розцінки дозволять мешканцям отримувати стабільні послуги, а підприємству — планувати витрати та підтримувати обладнання у належному стані.

Отже, зміни забезпечать безперебійність функціонування систем, надійність водопостачання та безпеку для споживачів. Впроваджені тарифи сприятимуть ефективному використанню ресурсів і збереженню високої якості послуг у регіоні.

