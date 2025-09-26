Повышение тарифов на воду в Ровенской области направлено на обеспечение непрерывной работы городских систем водоснабжения и водоотведения.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области было анонсировано Острожским коммунальным предприятием «Водоканал», сообщает Politeka.

По информации пресс-службы городского совета, изменения введены для обеспечения стабильного функционирования системы водоснабжения и эффективного финансового планирования предприятия.

Новые цены призваны поддерживать нужные ресурсы для всех категорий потребителей. Так, кубометр централизованного водоснабжения обойдется в 36,42 грн вместо предыдущих 31,19 грн. Стоимость услуги водоотвода повышена с 51,73 до 63,30 грн. за кубометр. Рост тарифов обусловлен необходимостью покрыть расходы на электроэнергию, обслуживание оборудования и расходные материалы, применяемые для предоставления услуг.

Как отмечает «Водоканал», в течение действия предыдущих тарифов (2024–2025 гг.) значительно увеличились ключевые расходы. Так, активная электроэнергия выросла с 5,13 до 6,91 грн/кВтч, реактивная — с 0,113 до 0,253 грн/кВАрч, а распределение электроэнергии повысилось с 1,101 до 1,527 грн. К тому же литр горючего марки А-92 подорожал с 43,65 до 48,48 грн, что также повлияло на общие затраты предприятия.

Повышение тарифов на воду в Ровенской области направлено на обеспечение непрерывной работы городских систем водоснабжения и водоотведения. Новые расценки позволят жителям получать стабильные услуги, а предприятию планировать расходы и поддерживать оборудование в надлежащем состоянии.

Следовательно, изменения обеспечат бесперебойность функционирования систем, надежность водоснабжения и безопасность потребителей. Внедренные тарифы будут способствовать эффективному использованию ресурсов и сохранению высокого качества услуг в регионе.

