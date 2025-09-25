Робота для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює кухарську справу, прибирання та керівництво торговим залом.

Робота для пенсіонерів у Миколаївській області включає різні пропозиції, що дозволяють отримувати стабільний дохід і залишатися активними, повідомляє Politeka.

Актуальні вакансії надає сайт work.ua.

Пансіонат «Дім Турботи» шукає кухаря. Потрібно готувати три прийоми їжі щодня, слідкувати за чистотою кухні та безпекою, а також підтримувати атмосферу турботи для підопічних. Зарплата — 750 гривень на день. Графік — 7/7, передбачено кімнату для відпочинку, харчування під час зміни. Досвід та освіта не обов’язкові, колектив забезпечує підтримку новачків.

Миколаївський ліцей №28 пропонує роботу посудомийниці. Основні завдання — миття посуду та кухонного інвентарю, підтримання чистоти на робочому місці, співпраця з кухарями для безперебійного процесу. Приймають кандидатів без досвіду, освіти чи вікових обмежень. Офіційне працевлаштування, зарплата 8 000 гривень, робочий день із понеділка по п’ятницю 8:00–16:00. Колектив дружній, умови комфортні.

Будівельно-господарська мережа «33 квадратних метри» запрошує керівника торгового залу. Завдання включають контроль персоналу, наявності товару, викладку продукції, виконання планів і замовлень. Працівник отримує ставку, мотиваційні виплати, соціальні гарантії та можливість кар’єрного росту до регіонального директора або у центральний офіс.

Отже, робота для пенсіонерів у Миколаївській області охоплює кухарську справу, прибирання та керівництво торговим залом. Пропозиції гарантують стабільний дохід, офіційне працевлаштування та комфортні умови, дозволяючи залишатися корисним і активним у повсякденному житті.

