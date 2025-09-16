Грошова допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься з урахуванням належності заявників до вразливих категорій.

Кабінет Міністрів України прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову про грошову допомогу для пенсіонерів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Уряд України разом із міжнародними партнерами запроваджує програму одноразової грошової допомоги у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців, що мешкають у прифронтових територій. Ця підтримка спрямована на придбання твердого пічного палива, необхідного для опалення житла в осінньо-зимовий період.

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та інших гуманітарних організацій.

Грошова допомога у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців надаватиметься з урахуванням належності заявників до вразливих категорій населення та в межах наявного фінансування.

Розмір виплати становить 19 400 гривень на одне домогосподарство. Вона надається один раз за опалювальний сезон і поширюється на всю родину. Для її отримання член домогосподарства або його законний представник повинен подати заяву до місцевого органу влади за місцем офіційної реєстрації або фактичного проживання. Органи управління зобов’язані повідомити заявника про рішення протягом п’яти робочих днів у спосіб, вказаний у поданій заяві.

Виплати здійснюватимуться у вересні–жовтні. Кошти надходитимуть у безготівковій формі безпосередньо на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Важливим є принцип „гроші ходять за людиною”. Це означає, що навіть у випадку вимушеної евакуації в більш безпечний регіон після подання документів, родина все одно отримає призначену допомогу.

