Денежная помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет предоставляться с учетом принадлежности заявителей к уязвимым категориям.

Кабинет Министров Украины принял разработанное Минсоцполитики постановление о денежной помощи для пенсионеров в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Правительство Украины вместе с международными партнерами внедряет программу единовременной денежной помощи в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев, проживающих в прифронтовых территориях. Эта поддержка ориентирована на приобретение жесткого печного горючего, нужного для отопления жилища в осенне-зимний период.

Финансирование программы осуществляется за счет средств Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других гуманитарных организаций.

Денежная помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет предоставляться с учетом принадлежности заявителей к уязвимым категориям населения и в рамках финансирования.

Размер выплаты составляет 19400 гривен на одно домохозяйство. Она предоставляется один раз в отопительный сезон и распространяется на всю семью. Для ее получения член домохозяйства или его законный представитель должен подать заявление в местный орган власти по месту официальной регистрации или фактического проживания. Органы управления обязаны уведомить заявителя о решении в течение пяти рабочих дней способом, указанным в поданном заявлении.

Выплаты будут осуществляться в сентябре-октябре. Денежные средства будут поступать в безналичной форме непосредственно на банковский счет, указанный в заявлении.

Важен принцип "деньги ходят за человеком". Это означает, что даже в случае вынужденной эвакуации в более безопасный регион после подачи документов семья все равно получит назначенную помощь.

