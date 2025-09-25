Работа для пенсионеров в Николаевской области охватывает поварское дело, уборку и руководство торговым залом.

Работа для пенсионеров в Николаевской области включает в себя различные предложения, позволяющие получать стабильный доход и оставаться активными, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии предоставляет сайт work.ua.

Пансионат «Дом Заботы» ищет повара . Необходимо готовить три приема пищи ежедневно, следить за чистотой кухни и безопасностью, а также поддерживать атмосферу заботы для подопечных. Зарплата - 750 гривен в день. График — 7/7, предусмотрена комната отдыха, питание во время смены. Опыт и образование необязательны, коллектив обеспечивает поддержку новичков.

Николаевский лицей №28 предлагает работу посудомоечницы . Основные задачи – мытье посуды и кухонного инвентаря, поддержание чистоты на рабочем месте, сотрудничество с поварами для бесперебойного процесса. Принимают кандидатов без опыта, образования или возрастных ограничений. Официальное трудоустройство, зарплата 8000 гривен, рабочий день с понедельника по пятницу 8:00–16:00. Коллектив дружеский, условия комфортные.

Строительно-хозяйственная сеть «33 квадратных метра» приглашает руководителя торгового зала. Задачи включают контроль персонала, наличие товара, выкладку продукции, выполнение планов и заказов. Работник получает ставку, мотивационные выплаты, социальные гарантии и возможность карьерного роста в региональный директор или в центральный офис.

Итак, работа для пенсионеров в Николаевской области охватывает поварское дело, уборку и руководство торговым залом. Предложения гарантируют стабильный доход, официальное трудоустройство и комфортные условия, позволяя оставаться полезным и активным в повседневной жизни.

