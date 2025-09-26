Початок опалювального сезону 2025 у Львівській області відбувається за планом, повідомляє Politeka.

Підприємство “Львівтеплоенерго” готове на понад 93%, а в регіоні підготували понад 80% котелень. Запуск теплопостачання розпочнуть, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищуватиме 8 градусів тепла.

За словами директора “Львівтеплоенерго” Олександра Одинця, більшість міжопалювальних робіт уже завершено. Наразі триває ремонт окремих ділянок тепломереж та реконструкція двох котелень. Під час міжсезоння замінили близько шести кілометрів трубопроводів, 17 насосів, десять котлів та модернізували теплоізоляцію на понад два кілометри.

Особлива увага приділялася магістральним мережам під проїжджими частинами у Сихівському районі та на вулицях Стрийській, Володимира Великого і Бойчука. Такі роботи іноді супроводжуються тимчасовим відключенням гарячого водопостачання, що викликає невдоволення мешканців, але забезпечує довготривалу надійність систем.

У Львівській області підготовка котелень триває. За даними директора департаменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОВА Богдана Кейвана, 84% котелень готові до зими: з 1354 об’єктів підготовлено 1136. Замінено майже сім кілометрів мереж, на п’яти – утеплено труби, а 14 котлів у “Теплокомуненерго” та освітніх закладах встановлено повністю. Запаси палива складають 4 тисячі тонн вугілля (82% потреби) і понад 34 тисячі кубів деревини. Заклади охорони здоров’я, освіти й соціальної сфери забезпечені резервними джерелами на 100%, паливо для них на 63% бензином і на 71% дизелем.

Незважаючи на часткову зношеність обладнання та дефіцит персоналу через мобілізацію працівників, підготовка проходить без серйозних збоїв. Середній вік техніків сьогодні – понад 60 років, молодих залучити складно, проте є винятки. Комунальне підприємство продовжує модернізацію котелень, насосів та тепломереж за наявних фінансових можливостей.

Тарифи на опалення та гарячу воду залишаються незмінними завдяки мораторію, запровадженому через воєнний стан. Рівень оплати у Львові та області залишається високим – 96–100%, що дозволяє забезпечувати стабільність роботи підприємств і підтримувати енергоносії, зарплати та матеріали.

Отже, початок опалювального сезону 2025 у Львівській області відбувається із завершеною підготовкою мереж, оновленим обладнанням та запасами палива, що гарантує своєчасне і безперебійне подавання тепла для мешканців міста та області.

Джерело: Суспільне

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни