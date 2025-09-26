Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области происходит с завершенной подготовкой сетей, обновленным оборудованием и запасами топлива.

Начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области происходит по плану, сообщает Politeka.

Предприятие "Львовтеплоэнерго" готово более 93%, а в регионе подготовили более 80% котельных. Запуск теплоснабжения начнут, когда в течение трех суток среднесуточная температура не превышает 8 градусов тепла.

По словам директора "Львовтеплоэнерго" Александра Одинца, большинство межотопительных работ уже завершено. В настоящее время идет ремонт отдельных участков теплосетей и реконструкция двух котельных. Во время межсезонья заменили около шести километров трубопроводов, 17 насосов, десять котлов и модернизировали теплоизоляцию более чем на два километра.

Особое внимание уделялось магистральным сетям под проезжей частью в Сыхивском районе и на улицах Стрыйской, Владимира Великого и Бойчука. Такие работы иногда сопровождаются временным отключением горячего водоснабжения, что вызывает недовольство жильцов, но обеспечивает долговременную надежность систем.

Во Львовской области подготовка котельных продолжается. По данным директора департамента топливно-энергетического комплекса Львовской ОВА Богдана Кейвана, 84% котельных готовы к зиме: из 1354 объектов подготовлено 1136. Заменено почти семь километров сетей, на пяти – утеплено трубы, а 14 котлов в "Теплокоммунэнерго" и образовательных заведениях. Запасы топлива составляют 4 тысяч тонн угля (82% потребности) и более 34 тысяч кубов древесины. Учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы обеспечены резервными источниками на 100%, топливо для них на 63% бензином и на 71% дизелем.

Несмотря на частичную износ оборудования и дефицит персонала из-за мобилизации работников, подготовка проходит без серьезных сбоев. Средний возраст техников сегодня – более 60 лет, молодых привлечь сложно, но есть исключения. Коммунальное предприятие продолжает модернизацию котельных, насосов и теплосетей при имеющихся финансовых возможностях.

Тарифы на отопление и горячую воду остаются неизменными благодаря мораторию, введенному в военное положение. Уровень оплаты во Львове и области остается высоким – 96–100%, что позволяет обеспечивать стабильность работы предприятий и поддерживать энергоносители, зарплаты и материалы.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года во Львовской области происходит с завершенной подготовкой сетей, обновленным оборудованием и запасами топлива, что гарантирует своевременную и бесперебойную подачу тепла жителям города и области.

Источник: Суспільне

