По состоянию на начало осени жители Днепра наблюдают, что подорожание продуктов становится все заметнее, сообщает Politeka.

На рынках города цены на овощи сейчас держатся на среднем уровне, однако ощущается тенденция к подорожанию отдельных продуктов в Днепре.

По словам эксперта Михаила Крапивко, огурцы, томаты и перец подешевели примерно на 15% по сравнению с летними ценами. Впрочем, ожидается, что поближе к зиме ценники снова поднимутся.

На центральном рынке в облцентре стоит продавщица Наталья. Она продает огурцы, помидоры, перец, кабачки, картофель и лук, завозимый из Петриковки, Царичанки, Покровки и Чернигова.

Наталья рассказывает, что помидоры подешевели где-то на 5 гривен по сравнению с летом и сейчас стоят 45. В то же время кабачки осенью поднялись, их стоимость сейчас с 15 дошла до 25-30 грн.

Рядом с ней торгует Виктория, у которой цены на овощи остались стабильными. Она отметила, что огурцы сейчас стоят 40 гривен, помидоры 25, тыква 50, но уже на следующей неделе можно ожидать повышения на 5-10 грн.

Потребители также подмечают изменения. Днепрянка Валентина отметила, что купила огурцы по 35 грн вместо летних 50 и помидоры по 40 вместо 50.

Эксперт Михаил Крапивко объясняет, что снижение стоимости связано с отсутствием дефицита полевых культур на рынке. Сезон продлится еще около четырех недель, но дальнейшего удешевления ожидать не стоит.

Именно поэтому уже сейчас можно говорить о предстоящем подорожании продуктов в Днепре, которое придет с приближением зимы. К концу осени ценники будут подниматься из-за дополнительных затрат на хранение.

