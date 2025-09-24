Жителі Дніпра вже добре відчули подорожчання продуктів на власних гаманцях, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у Дніпрі стосується багатьох позицій, повідомляє Politeka.

За даними Мінфіну та мереж супермаркетів, гречка нині коштує в середньому 36,17 грн за кілограм, тоді як у серпні її середня вартість становила 34,07.

У магазинах Auchan вона залишилася на рівні 29,90, а Megamarket підняли ціну з 43,20 до 52,20 гривень. Манка Хуторок 800 г тепер коштує в середньому 35,78, у минулому місяці її цінник був 34,78, у Metro та Novus відчутно додалося кілька гривень.

Рафінована олія Щедрий Дар 850 мл піднялася з середньої ціни 79,99 у серпні до 82,85, в Auchan і Novus цінники підняли ще більше . Це свідчить, що подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося навіть базової бакалії.

Консервовані товари демонструють ще більші зміни. Кукурудза Верес 340 г виросла з середніх 54,59 до 59,15, при цьому у Metro вартість зросла до 60,95. З

елені оливки Іберіка без кісточки 170 г тепер коштують 70,40 грн проти 40,66 грн у минулому місяці, а сардини натуральні 230 г піднялися з 71,62 до 75,67 у середньому. Такі коливання одразу відчуваються у кошику споживача.

Фахівці зазначають, що подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається через поєднання внутрішніх економічних чинників та сезонних коливань. Зростання цінників на бакалію та консерви показує, що навіть базові товари можуть відчутно вплинути на сімейний бюджет.

Аналітики прогнозують, що подібна ситуація може продовжуватися в найближчий час, тож місцевим мешканцям варто звикати до коливань.

