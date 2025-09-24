Жители Днепра уже хорошо ощутили подорожание продуктов на собственных кошельках, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Днепре касается многих позиций, сообщает Politeka.

По данным Минфина и сетей супермаркетов, гречка в настоящее время стоит в среднем 36,17 грн за килограмм, тогда как в августе ее средняя стоимость составляла 34,07.

В магазинах Auchan она осталась на уровне 29,90, а Megamarket подняли цену с 43,20 до 52,20 гривен. Манка Хуторок 800 г теперь стоит в среднем 35,78, в прошлом месяце ее ценник был 34,78, у Metro и Novus ощутимо прибавилось несколько гривен.

Рафинированное масло Щедрый Дар 850 мл поднялось со средней цены 79,99 в августе до 82,85, в Auchan и Novus ценники подняли еще больше. Это свидетельствует о том, что подорожание продуктов в Днепре коснулось даже базовой бакалеи.

Консервированные товары демонстрируют еще большие изменения. Кукуруза Верес 340 г выросла со средних 54,59 до 59,15, при этом у Metro стоимость выросла до 60,95. С

еленые оливки Иберика без косточки 170 г теперь стоят 70,40 грн против 40,66 грн в прошлом месяце, а натуральные сардины 230 г поднялись с 71,62 до 75,67 в среднем. Такие колебания сразу ощущаются в корзине потребителя.

Специалисты отмечают, что подорожание продуктов в Днепре происходит из-за сочетания внутренних экономических факторов и сезонных колебаний. Рост ценников на бакалея и консервы показывает, что даже базовые товары могут оказать влияние на семейный бюджет.

Аналитики прогнозируют, что подобная ситуация может продолжаться в ближайшее время, так что местным жителям следует привыкать к колебаниям.

