Дефицит продуктов в Хмельницкой области в 2025 году заметно отражается на рынке и создает трудности для жителей, сообщает Politeka.

Лето принесло значительное удорожание молочных товаров: литр молока в супермаркетах стоит от 39 до 45 гривен, а пачка сливочного масла 180 г по акции начинается от 73,70 грн. По словам аналитика «Инфагро» Максима Фастеева, хотя поступление молочного сырья растет, цены на масло остаются высокими из-за постоянного спроса на жир и протеин.

Спрос на украинское масло в Европе снизился. Хотя начальная экспортная квота в ЕС действовала до конца июля, поставки продолжаются еще несколько недель. Сокращение объемов экспорта увеличивает предложение на внутреннем рынке, что может стабилизировать стоимость. Однако ситуация остается напряженной, поэтому производители и дистрибьюторы корректируют стратегии сбыта.

Сезонное уменьшение надоев, потребность в протеине для экспорта и накопления запасов масла повлияли на цены. В августе литр молока стоил около 41,5 грн, а масло выросло с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические продукты остаются на 10–20% дороже товаров масс-маркета.

Экономист Олег Пендзин отмечает, что рост цен связан с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и увеличением затрат на корма и энергоресурсы. «Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокие цены сохранятся до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и кредитов возможно дополнительное удорожание на 5–7%», — объяснил эксперт.

Небольшое облегчение может дать кооперативы фермеров, но его эффект будет временным. Потребителям советуют заранее планировать покупки и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить затраты. Дефицит продуктов в Хмельницкой области изменяет условия для домохозяйств и заставляет жителей искать более доступные варианты.

