Жителям Хмельницького розповіли, де вводяться тимчасові обмеження руху транспорту, тож розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Хмельницькому стосуватимуться кількох центральних вулиць, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міської ради, у суботу, 27 вересня, містяни відзначатимуть День міста. У звʼязку з цим будуть введені певні обмеження руху в Хмельницькому. Тож водіям краще планувати свої маршрути заздалегідь і користуватися об’їздами.

Обмеження руху в Хмельницькому почнуть діяти зранку о 5:30 на вулиці Прибузькій. Мова йде про ділянку від Кам’янецької до Грушевського. Тут буде перекритий проїзд через проведення ярмарку "Обжинки". Закінчиться все о 17:00.

З 8:00 до 10:00 проїзд буде перекрито на вулиці Героїв Маріуполя, на ділянці від Грушевського до провулку Військоматського. Під час цих заходів також буде заборонено паркування на майданчику перед пам’ятником Богдану Хмельницькому і біля міської ради.

Міська влада просить врахувати всі ці тимчасові нововведення при плануванні поїздок і заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Варто зазначити, що цього дня хмельничани та гості міста зможуть безкоштовно користуватися тролейбусами. З метою створення святкової атмосфери у громадському транспорті вимкнуть усі способи оплати.

Це дозволить без зайвих турбот переміщатися по місту, уникаючи основних заторів через перекриття.

Вцілому, певні незручності для водіїв дадуть можливість забезпечити безпеку мешканців та гостей міста, а також комфортно провести святкові заходи. Додамо, що облцентр святкуватиме своє 594-річчя.

Ознайомитись із програмою заходів на цей день можна на офіційному сайті міської ради.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни