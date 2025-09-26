Жителям Хмельницкого рассказали, где вводятся временные ограничения движения транспорта, и рассказываем об этом подробнее.

Ограничения движения в Хмельницком будут касаться нескольких центральных улиц, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте городского совета, в субботу, 27 сентября, горожане будут отмечать День города. В этой связи будут введены определенные ограничения движения в Хмельницком. Так что водителям лучше планировать свои маршруты заранее и пользоваться объездами.

Ограничения движения в Хмельницком начнут действовать утром в 5.30 на улице Прибужской. Речь идет о участке от Каменецкой до Грушевского. Здесь будет перекрыт проезд из-за проведения ярмарки "Обжинки". Закончится все в 17.00.

С 8:00 до 10:00 проезд будет перекрыт по улице Героев Мариуполя, на участке от Грушевского до переулка Военкоматского. Во время этих мероприятий также будет запрещена парковка на площадке перед памятником Богдану Хмельницкому и возле городского совета.

Городские власти просят учесть все эти временные нововведения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.

В этот день хмельничане и гости города смогут бесплатно пользоваться троллейбусами. В целях создания праздничной атмосферы в общественном транспорте отключат все способы оплаты.

Это позволит без лишних забот перемещаться по городу, избегая основных пробок из-за перекрытия.

В целом, некоторые неудобства для водителей позволят обеспечить безопасность жителей и гостей города, а также комфортно провести праздничные мероприятия. Добавим, что облцентр будет праздновать свое 594-летие.

Ознакомиться с программой мероприятий на этот день можно на официальном сайте городского совета.

