Обмеження руху транспорту у Харкові носить лише тимчасовий характер, проте варто знати, які вулиці будуть перекриті, повідомляє Politeka.net.

Про це українців попередила пресслужба на своєму Телеграм-каналі.

У суботу, 27 вересня, у Харкові буде частково обмежено рух транспорту в центральній частині міста. Як повідомила Харківська міська рада з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства, такі заходи мають лише тимчасовий характер.

Згідно з інформацією міськради, із 15:00 до 18:00 буде заборонено проїзд по вул. Свободи на ділянці від вул. Алчевських до вулиці Сумської. Для організації руху транспорту на цей період пропуск здійснюватиметься через перехрестя вулиці Свободи з вулицями Мироносицькою, Алчевських та Чернишевською.

Водіям також радять використовувати прилеглі вулиці для об’їзду, зокрема Сумську, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та інші сусідні дороги.

Крім того, у цей же день із 7:00 до 14:00 планується обмеження руху транспорту у Харкові на вулиці Університетській, на майдані Конституції, майдані Павлівському та в провулку Ярмарковому. Міська влада закликає харків’ян та гостей міста планувати поїздки заздалегідь та враховувати тимчасові обмеження, щоб уникнути заторів і незручностей під час пересування центральною частиною міста.

Таким чином, 27 вересня частина центральних вулиць Харкова стане недоступною для руху транспорту протягом певних проміжків часу, а водіям рекомендується користуватися об’їзними шляхами та слідкувати за оновленнями щодо тимчасових змін у пересуванні.

