Пока продолжается ограничение движения транспорта в Харькове водителям рекомендуется пользоваться объездными путями и следить за обновлением временных изменений в передвижении

Ограничение движения транспорта в Харькове носит лишь временный характер, однако следует знать, какие улицы будут перекрыты, сообщает Politeka.net.

Об этом украинцев предупредила пресс-служба на своем Телеграмм-канале.

В субботу, 27 сентября, в Харькове частично будет ограничено движение транспорта в центральной части города. Как сообщил Харьковский городской совет со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства, такие мероприятия носят лишь временный характер.

Согласно информации горсовета, с 15:00 до 18:00 будет запрещен проезд по ул. Свободы на участке от ул. Алчевских на ул. Сумскую. Для организации движения транспорта на этот период пропуск будет осуществляться через перекресток улицы Свободы с улицами Мироносицкой, Алчевской и Чернышевской.

Водителям также советуют использовать близлежащие улицы для объезда, в частности, Сумскую, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и другие соседние дороги.

Кроме того, в этот же день с 7:00 до 14:00 планируется ограничение движения транспорта в Харькове по ул. Университетской, на площади Конституции, площади Павловской и в переулке Ярмарочном. Городские власти призывают харьковчан и гостей города планировать поездки заранее и учитывать временные ограничения, чтобы избежать пробок и неудобств во время передвижения по центральной части города.

Таким образом, 27 сентября часть центральных улиц Харькова станет недоступной для движения транспорта в течение определенных промежутков времени, а водителям рекомендуется пользоваться объездными путями и следить за обновлением временных изменений в передвижении.

