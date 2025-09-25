Хоча конкретна дата запуску нової системи оплати проїзду в Тернопільській області поки не оголошена, підготовчі роботи тривають.

Нова система оплати проїзду в Тернопільській області готується до впровадження в Чорткові, повідомляє Politeka.

Проект ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Вона дозволить оплачувати поїздки в міських та приміських автобусах за допомогою електронних карток, що значно спростить розрахунки для пасажирів і підвищить прозорість платежів.

Найближчим часом планується конкурс серед операторів автоматизованих систем обліку оплати, який визначить компанію, що забезпечить установку валідаторів у транспорті, а також обслуговування всього обладнання. Пільгові картки для школярів, студентів та інших категорій населення також виготовлятиме переможець конкурсу.

Поповнювати картки можна буде через термінали та онлайн-платформи, що забезпечить гнучкість і комфорт для мешканців. Міська рада зазначає, що всі витрати на обладнання та його обслуговування ляжуть на оператора, а бюджет громади залишиться без додаткового навантаження. Завдяки системі стане можливим контролювати пасажиропотік і забезпечити точний розрахунок між перевізниками та радою щодо пільгових категорій.

Для водіїв це зменшить час на готівкові розрахунки, а для пасажирів – зробить оплату швидкою та зручною. Хоча конкретна дата запуску нової системи оплати проїзду в Тернопільській області поки не оголошена, підготовчі роботи тривають. Міська рада підкреслює, що ініціатива спрямована на модернізацію транспорту, створення комфортних умов пересування та підвищення безпеки для всіх жителів Чорткова.

