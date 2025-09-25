Хотя конкретная дата запуска новой системы оплаты проезда в Тернопольской области пока не объявлена, подготовительные работы продолжаются.

Новая система оплаты проезда в Тернопольской области готовится к внедрению в Чорткове, сообщает Politeka.

Проект был принят на очередном заседании исполнительного комитета Чортковского городского совета.

Она позволит оплачивать поездки в городских и пригородных автобусах с помощью электронных карт, что значительно упростит расчеты для пассажиров и повысит прозрачность платежей.

В ближайшее время планируется конкурс среди операторов автоматизированных систем учета оплаты, который определит компанию, обеспечив установку валидаторов в транспорте, а также обслуживание всего оборудования. Льготные карточки для школьников, студентов и других категорий населения также будет производить победитель конкурса.

Пополнять карты можно будет через терминалы и онлайн-платформы, что обеспечит гибкость и комфорт для жителей. Городской совет отмечает, что все расходы на оборудование и его обслуживание лягут на оператора, а бюджет общества останется без дополнительной нагрузки. Благодаря системе станет возможным контролировать пассажиропоток и обеспечить точный расчет между перевозчиками и советом по льготным категориям.

Для водителей это снизит время на наличные расчеты, а для пассажиров – сделает оплату быстрой и удобной. Хотя конкретная дата запуска новой системы оплаты проезда в Тернопольской области пока не объявлена, подготовительные работы продолжаются. Городской совет подчеркивает, что инициатива направлена ​​на модернизацию транспорта, создание комфортных условий для передвижения и повышения безопасности для всех жителей Чорткова.

