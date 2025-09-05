Обмеження руху транспорту у Тернополі вплинуть на пересування облцентром, тож місцевим мешканцям варто знати деталі.

У Тернополі запровадили тимчасові обмеження руху транспорту, які торкнулися однієї з вулиць, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі міської ради, обмеження руху транспорту стосуються ремонту вулиці Урожайної. Місцеві жителі та водії вже отримали попередження, їм радять планувати свої маршрути заздалегідь.

Обмеження руху транспорту у Тернополі ввели відповідно до рішення виконкому про тимчасове перекриття проїзду на Урожайній. Ремонтні роботи передбачають повне перекриття частини ділянки, проте можливість проїзду зберігається від вулиць Чумацької та Дарії Віконської.

Для безпеки водіїв та пішоходів на ділянці встановлять усі необхідні дорожні знаки відповідно до тимчасової схеми організації проїзду.

Нагляд за дотриманням ПДР здійснюватиме Управління патрульної поліції в Тернопільській області. Точні терміни незручностей наразі у міській раді не повідомляють.

Окрім цього, нагадаємо, що через аварійну ситуацію на вулиці Руській, де утворився провал на підйомі від дамби Тернопільського ставу, відбувається тимчасове коригування тролейбусних маршрутів.

Тролейбуси маршрутів № 2, 5 та 6 від дамби тимчасово пройдуть вулицями Торговиця, Острозького, Пирогова та Гоголя, а далі повернуться на існуючі маршрути. Ремонтні роботи тривають, фахівці працюють над відновленням безпечного пересування на даній ділянці дороги.

Міська рада просить вибачення за незручності, які виникають через ці тимчасові зміни.

Водії та мешканці міста мають враховувати, що деякий час потрібно буде змінити звичний маршрут на роботу чи в інших справах, якщо він пролягає через зазначені ділянки. На місці ремонтів можуть утворюватися затори, тож краще обирати альтернативні шляхи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.