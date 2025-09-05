Ограничения движения транспорта в Тернополе повлияют на передвижение по облцентру, поэтому местным жителям следует знать детали.

В Тернополе ввели временные ограничения движения транспорта , которые затронули одну из улиц, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе городского совета, ограничения движения транспорта касаются ремонта улицы Урожайной. Местные жители и водители уже получили предупреждение, им рекомендуют планировать свои маршруты заранее.

Ограничение движения транспорта в Тернополе было введено в соответствии с решением исполкома о временном перекрытии проезда на Урожайной. Ремонтные работы подразумевают полное перекрытие части участка, однако возможность проезда сохраняется от улиц Млечной и Дарьи Виконской.

Для безопасности водителей и пешеходов на участке установят все необходимые дорожные знаки в соответствии с временной схемой организации проезда.

Надзор за соблюдением ПДД будет осуществлять Управление патрульной полиции в Тернопольской области. Точные сроки неудобств в городском совете пока не сообщают.

Кроме этого, напомним, что из-за аварийной ситуации на улице Русской, где образовался провал на подъеме от дамбы Тернопольского пруда, происходит временная корректировка троллейбусных маршрутов.

Троллейбусы маршрутов № 2, 5 и 6 от дамбы временно пройдут по улицам Торговица, Острожского, Пирогова и Гоголя, а затем вернутся на существующие маршруты. Ремонтные работы продолжаются, специалисты работают над восстановлением безопасного передвижения по данному участку дороги.

Городской совет просит прощения за неудобства, возникающие из-за этих временных изменений.

Водители и жители города должны учитывать, что некоторое время нужно будет сменить привычный маршрут на работу или по другим делам, если он проходит через указанные участки. На месте ремонтов могут образовываться пробки, поэтому лучше выбирать альтернативные пути.

