Місцевим мешканцям варто враховувати новий графік руху транспорту в Харкові, який введено через ремонтні заходи.

Новий графік руху транспорту в Харкові діятиме у зв’язку з ремонтними роботами на магістральному трубопроводі, повідомляє Politeka.

Як інформують у пресслужбі міської ради в Телеграм, обмеження стосуватимуться проїзду на вулиці Луї Пастера з 2 по 5 вересня. Водіям та пасажирам варто заздалегідь планувати свій маршрут, адже введено новий графік руху транспорту в Харкові.

Як йдеться у повідомленні, з 10:00 2 вересня до 20:00 5 вересня пересування автотранспорту на вулиці Луї Пастера буде повністю заборонено. Причина обмежень – проведення аварійних робіт на магістральному трубопроводі.

Об’їзд закритої ділянки організовано прилеглими вулицями Плитковою, Роганською, Івана Каркача та іншими, що дозволяє зменшити незручності для харків’ян.

У зв’язку з цим міська рада представила новий графік руху транспорту в Харкові, який передбачає зміни для тролейбусів та автобусів.

Так, тролейбус № 59 курсуватиме за маршрутом: залізнична станція «Рогань», Роганська, Івана Каркача, Луї Пастера, Молодіжна, Дванадцятого Квітня, Олександрівський, Байрона, Аерокосмічний, Вернадського, Подільський, Кузнечна, розворотне коло «Університетська».

Кузнечна, Лопатинський, Соляниківський, Подільський, Вернадського, Аерокосмічний, Байрона, Олександрівський, Дванадцятого Квітня, Молодіжна, Луї Пастера, Івана Каркача, Роганська, залізнична станція «Рогань»

Автобус № 252 курсуватиме так: автостанція «Індустріальна», Героїв Харкова, Роганська, Миру, Плиткова, Івана Каркача, спорткомплекс, ст. м. «Тракторний завод», Архітектора Альошина, Луї Пастера, Дванадцятого Квітня, Івана Каркача, Роганська, Плиткова.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.