Местным жителям следует учитывать новый график движения транспорта в Харькове, который введен из-за ремонтных мероприятий.

Новый график движения транспорта в Харькове будет действовать в связи с ремонтными работами по магистральному трубопроводу, сообщает Politeka.

Как информируют в пресс-службе городского совета в Телеграмм, ограничения будут касаться проезда на улице Луи Пастера со 2 по 5 сентября. Водителям и пассажирам следует заранее планировать свой маршрут, ведь введен новый график движения транспорта в Харькове.

Как говорится в сообщении, с 10:00 2 сентября до 20:00 5 сентября передвижение автотранспорта по улице Луи Пастера будет полностью запрещено. Причина ограничений – проведение аварийных работ на магистральном трубопроводе.

Объезд закрытого участка организован близлежащими улицами Плитковой, Роганской, Ивана Каркача и другими, что позволяет снизить неудобства для харьковчан.

В этой связи городской совет представил новый график движения транспорта в Харькове, предусматривающий изменения для троллейбусов и автобусов.

Так, троллейбус № 59 будет курсировать по маршруту: железнодорожная станция «Рогань», Роганская, Ивана Каркача, Луи Пастера, Молодежная, Двенадцатого Апреля, Александровский, Байрона, Аэрокосмический, Вернадского, Подольский, Кузнечная, разворотный круг «Университетская».

Кузнечная, Лопатинский, Соляниковский, Подольский, Вернадский, Аэрокосмический, Байрона, Александровский, Двенадцатого Апреля, Молодежная, Луи Пастера, Ивана Каркача, Роганская, железнодорожная станция «Рогань»

Автобус № 252 будет курсировать так: автостанция «Индустриальная», Героев Харькова, Роганская, Мира, Плиткова, Ивана Каркача, спорткомплекс, ст. м. «Тракторный завод», Архитектора Алешина, Луи Пастера, Двенадцатого Апреля, Ивана Каркача, Роганская, Плиткова.

