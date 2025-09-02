Новий графік руху транспорту в Ужгороді стосується комунальних автобусів №24 та №38, повідомляє Politeka.

Про це інформує міська рада.

Мета змін – зменшити затори та оптимізувати перевезення пасажирів у місті.

Тепер автобус №24, що курсує між «Дравцями» та УжНУ, рухатиметься від вулиці Будителів через вул. Волонтерів (колишня Верещагіна), Ольги Кобилянської, Антоніна Дворжака та Андрія Палая, а не через вул. Українську. Далі маршрут проходить через вул. Будителів, Академіка Шпеника, Станційну, пл. Георгія Кірпи, просп. Свободи, пл. Кирила і Мефодія, вул. Минайську, Михайла Грушевського, Марії Заньковецької, Тиводара Легоцького, Миколи Бобяка, Загорську, Закарпатську, Собранецьку, Івана Коршинського та Університетську.

Що стосується маршруту №38, що з’єднує вул. Чорновола та УжНУ, прямий напрямок тепер пролягатиме через вул. Капушанську, Тиводара Легоцького, Героїв 128-ї бригади, Ігоря Сікорського, Минайську, пл. Кирила і Мефодія, просп. Свободи, пл. Богдана Хмельницького, пл. Захисників України, Митну, Івана Франка, Яна Гуса, пл. Князя Лаборця, Закарпатську, Собранецьку, Івана Коршинського та Університетську.

Таким чином, автобуси обминають петлю Швабської вулиці та курсують по проспекту Свободи. Зворотний рух залишився через площу Шандора Петефі.

Окрім зміни маршруту, на №38 збільшили кількість автобусів і оновили графік руху для більш зручного обслуговування пасажирів.

Отже, новий графік руху транспорту в Ужгороді передбачає перенаправлення маршруту №24 та оптимізацію шляху №38, що дозволить уникнути заторів та забезпечити більш ефективне перевезення громадян по місту. Пасажирам радять враховувати зміни при плануванні поїздок.

