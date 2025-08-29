Використання нової системи оплати за проїзд в Ужгороді є доцільним кроком для зручності та економії.

В Ужгороді запустили нову систему оплати за проїзд, повідомляє Politeka.

Від 1 липня мешканці міста отримали можливість використовувати мобільний додаток CIVIL для розрахунків у міських автобусах. Платформа дозволяє купувати квитки, сканувати QR-коди та слідкувати за рухом транспорту онлайн у режимі реального часу. Доступний він у Play Market та App Store.

Після інсталяції користувач проходить реєстрацію, додає банківську картку і одразу може користуватися всіма цифровими сервісами.

Окрім додатку, у міському транспорті з’явилися муніципальні картки. Доступні два типи: загальні та пільгові. Неперсоніфіковані - коштують 200 гривень, при цьому понад 80 гривень залишається на балансі. Втрачені носії не відновлюються. Персоніфіковані карти для студентів, пенсіонерів та інших категорій виготовляються безкоштовно. У разі пошкодження або зміни статусу передбачено процедуру блокування через ЦНАП і можливість замовлення дубліката.

Придбати їх можна у терміналах City24 за адресами: Легоцького, 19а (ТЦ «ТОКІО»), Яроцька, 2, Капушанська, 35, а також у представника оператора в ЦНАП на площі Поштовій, 3.

Оплата здійснюється шляхом прикладання картки до валідатора або сканування QR-коду. Після успішного проходження система повідомляє текстом «Успіх» та звуковим сигналом. Баланс можна поповнити через застосунок або сервіси Portmone, City24, Приват24. Також підтримується оплата NFC-карткою або готівкою водію.

У міській раді наголошують, що згодом розрахунок готівкою стане дорожчим, тому використання нової системи оплати за проїзд в Ужгороді є доцільним кроком для зручності та економії.

