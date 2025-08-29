Использование новой системы оплаты за проезд в Ужгороде есть целесообразным шагом для удобства и экономии.

В Ужгороде запущена новая система оплаты за проезд, сообщает Politeka.

С 1 июля жители города получили возможность использовать мобильное приложение CIVIL для расчетов в городских автобусах. Платформа позволяет покупать билеты, сканировать QR-коды и следить за движением транспорта в режиме реального времени. Приложение доступно в Play Market и App Store.

После установки пользователь проходит регистрацию, добавляет банковскую карту и сразу может пользоваться всеми цифровыми сервисами.

Кроме приложения, в городском транспорте появились муниципальные карты. Доступны два типа: общие и льготные. Неперсонифицированные карты стоят 200 гривен, при этом более 80 гривен остается на балансе. Утраченные карты не восстанавливаются. Персонифицированные карты для студентов, пенсионеров и других категорий производятся бесплатно. В случае повреждения или изменения статуса предусмотрена процедура блокировки через ЦНАП и возможность заказа дубликата.

Приобрести карты можно в терминалах City24 по адресам: Легоцкого, 19а (ТЦ «ТОКИО»), Яроцкая, 2, Капушанская, 35, а также у представителя оператора в ЦНАП на Почтовой площади, 3.

Оплата производится путем приложения карты к валидатору или сканированию QR-кода. После успешного прохождения система сообщает текст «Успех» и звуковой сигнал. Баланс можно пополнить через приложение или услуги Portmone, City24, Приват24. Также поддерживается оплата NFC-картой или наличными водителями.

В городском совете отмечают, что впоследствии наличный расчет станет дороже, поэтому использование новой системы оплаты за проезд в Ужгороде является целесообразным шагом для удобства и экономии.

