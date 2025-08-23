Місцевим мешканцям варто готуватися до введення нової системи оплати за проїзд в Ужгороді, тож розповідаємо про це детальніше.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді офіційно стартує вже цього літа і торкнеться кожного пасажира, повідомляє Politeka.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді передбачає повну відмову від готівкових розрахунків у громадському транспорті з 1 липня 2025 року. Усі пасажири, незалежно від віку, категорії чи пільг, повинні будуть підтверджувати купівлю квитка або право на безкоштовне пересування містом через валідатор.

Саме цей невеликий пристрій біля входу в автобус стане ключовим у оновленому підході до поїздок містом. Валідатори вже встановлені в комунальному транспорті й частині маршруток приватних перевізників. Вони зчитують банківські та спеціальні транспортні картки або QR-квитки.

Якщо все пройшло успішно, пролунає звуковий сигнал, а на екрані з’явиться підтвердження. Звучить просто, але на практиці під час тестування виявилося чимало нюансів. Наприклад, не всі знали, як прикладати картку, а в години пік це створювало затримки.

Фахівці кажуть, що нова система оплати за проїзд в Ужгороді покликана не лише модернізувати транспортну сферу, а й зробити її більш контрольованою і чесною. Але для цього доведеться дотримуватись чітких правил.

Пільгову картку не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій її просто не зчитує вдруге одразу. Недійсні картки або неправильні дії також можуть викликати проблеми. У випадках, коли потрібно купити квиток одразу кільком людям, пасажиру спершу слід вказати кількість осіб на екрані валідатора, а лише потім прикладати банківську картку.

Якщо ж людина має пільгу, але не провалідувала картку, це вже вважається порушенням. Така неуважність може обернутися штрафом. У міській раді додають, що до кінця року в місті ще працюватиме перехідна модель.

Якщо щось не спрацювало або хтось ще не готовий до цифрових змін, у водія можна буде заплатити готівкою і взяти звичайний квиток. Але вже з 2026 року розраховуватись у громадському транспорті можна буде лише безготівково.

