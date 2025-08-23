Местным жителям следует готовиться к введению новой системы оплаты за проезд в Ужгороде, так что рассказываем об этом подробнее.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде официально стартует уже этим летом и коснется каждого пассажира, сообщает Politeka.

Новая система оплаты за проезд в Ужгороде предусматривает полный отказ от наличных расчетов общественного транспорта с 1 июля 2025 года. Все пассажиры, независимо от возраста, категории или льгот, должны будут подтверждать покупку билета или право на бесплатное передвижение по городу через валидатор.

Именно это небольшое устройство у входа в автобус станет ключевым в обновленном подходе к поездкам по городу. Валидаторы уже установлены в коммунальном транспорте и в части маршруток частных перевозчиков. Они считывают банковские и специальные транспортные карты или QR билеты.

Если все прошло успешно, раздастся звуковой сигнал, а на экране появится подтверждение. Звучит просто, но на практике при тестировании оказалось немало нюансов. К примеру, не все знали, как прикладывать карточку, а в часы пик это создавало задержки.

Специалисты говорят, что новая система оплаты за проезд в Ужгороде призвана не только модернизировать транспортную сферу, но и сделать ее более контролируемой и честной. Но для этого придется придерживаться четких правил.

Льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд — техника ее просто не считывает во второй раз сразу. Недействительные карты или неправильные действия могут также вызвать проблемы. В случаях, когда нужно купить билет сразу нескольким людям, пассажиру сначала следует указать количество человек на экране валидатора, а затем прикладывать банковскую карточку.

Если же человек имеет льготу, но не провалидировал карточку, это уже считается нарушением. Такая невнимательность может обернуться штрафом.

Если что-то не сработало или кто еще не готов к цифровым изменениям, у водителя можно будет заплатить наличными и взять обычный билет. Но уже с 2026 года рассчитываться в общественном транспорте можно будет только безналично.

