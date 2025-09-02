Новый график движения транспорта в Ужгороде касается коммунальных автобусов №24 и №38, сообщает Politeka.

Об этом сообщает городской совет.

Цель перемен – уменьшить пробки и оптимизировать перевозку пассажиров в городе.

Теперь автобус №24, курсирующий между «Дравцами» и УжНУ, будет двигаться от улицы Будителей через ул. Волонтеров (бывшая Верещагина), Ольги Кобылянской, Антонина Дворжака и Андрея Палая, а не через ул. Украинский. Дальше маршрут проходит через ул. Будителей, Академика Шпеника, Станционная, пл. Георгия Кирпы, просп. Свободы, пл. Кирилла и Мефодия, ул. Минайскую, Михаила Грушевского, Марии Заньковецкой, Тиводара Легоцкого, Николая Бобяка, Загорскую, Закарпатскую, Собранецкую, Ивана Коршинского и Университетскую.

Что касается маршрута №38, соединяющего ул. Черновола и УжНУ прямое направление теперь будет проходить через ул. Капушанскую, Тиводара Легоцкого, Героев 128-й бригады, Игоря Сикорского, Минайска, пл. Кирилла и Мефодия, просп. Свободы, пл. Богдана Хмельницкого, пл. Защитников Украины, Таможенную, Ивана Франко, Яна Гуса, пл. Князя Лаборца, Закарпатскую, Собранецкую, Ивана Коршинского и Университетскую.

Таким образом, автобусы обходят петлю Швабской улицы и курсируют по проспекту Свободы. Обратное движение осталось из-за площади Шандора Петефи.

Кроме смены маршрута, №38 увеличили количество автобусов и обновили график движения для более удобного обслуживания пассажиров.

Итак, новый график движения транспорта в Ужгороде предусматривает перенаправление маршрута №24 и оптимизацию пути №38, что позволит избежать пробок и обеспечить более эффективную перевозку граждан по городу. Пассажирам советуют учитывать изменения при планировании поездок.

