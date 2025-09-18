Обмеження руху транспорту в Тернополі стане тимчасовим, а завершення робіт сприятиме покращенню інфраструктури та комфортнішому пересуванню містом у майбутньому.

Обмеження руху транспорту в Тернополі тимчасово вводиться через ремонтні роботи на вулиці Володимира Винниченка, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає офіційний сайт Тернопільської міської ради.

З 19 по 21 вересня мешканці міста та водії зможуть стикнутися з ускладненнями під час пересування цим відрізком дороги. Роботи проводитимуться у проміжку з 09:00 до 23:00 за умови сприятливих погодних умов і торкнуться ділянки від примикання вулиць Максима Кривоноса – Миру до вулиці Миколи Карпенка.

Під час виконання ремонту передбачено кілька основних етапів. По-перше, здійснюється фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття, що дозволяє підготувати дорогу до подальших робіт. Далі проводиться влаштування підсиленої основи із щебенево-піщаної суміші, яка забезпечує довговічність нового покриття та стійкість до навантажень. Завершальним етапом стане укладання асфальтобетонного покриття на проїзній частині, що забезпечить рівну і безпечну поверхню для транспорту.

Виконання зазначених робіт передбачає часткове перекриття руху транспорту відповідно до погодженої схеми організації дорожнього руху. Міська рада просить водіїв заздалегідь враховувати можливі затримки та обирати альтернативні маршрути для уникнення незручностей. Подібні заходи проводяться з метою забезпечення безпеки учасників руху та підвищення якості дорожнього покриття.

Отже, обмеження руху транспорту в Тернополі стане тимчасовим, а завершення робіт сприятиме покращенню інфраструктури та комфортнішому пересуванню містом у майбутньому. Місцеві жителі отримають безпечну та відремонтовану дорогу, а організація руху дозволить мінімізувати затори під час проведення ремонту.

