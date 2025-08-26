У Тернополі через аварію каналізаційного колектора запроваджено новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Проблема виникла на вулиці Руській поблизу підйому від дамби Тернопільського ставу, що спричинило тимчасові ускладнення пересування приватного та громадського транспорту. Головний інженер КП «Тернопільводоканал» Сергій Дзезик пояснив, що на колекторі еліпсної форми діаметром 200–500 міліметрів утворився провал. Ця труба збирає стоки з вулиць Старий Ринок та Над Ставом і розташована на глибині чотири метри, тоді як наступний колектор залягає ще глибше — на півтора метра нижче.

Через аварійну ситуацію довелося організувати об’їзд для тролейбусів №2, №5 та №6. Вони курсують в об’їзд вул. Торговиця, Острозького, Пирогова та Гоголя, після чого повертаються на звичні маршрути. На ділянці аварії раніше був облаштований перепадний колодязь, а далі мережа йде на більшій глибині в бік Старого Подолу. Основне завдання комунальників — дістатися до труби, оцінити її стан та розробити план подальших ремонтних робіт.

Організовано реверсне пересування двома вільними смугами, які використовуються залежно від інтенсивності руху. У випадку заторів весь транспорт буде скеровуватися вулицею Торговицею, щоб уникнути затримок та забезпечити безперервний рух пасажирів.

Аварійно-ремонтні роботи на колекторі триватимуть кілька днів. Водночас мешканців і водіїв просять враховувати зміни та користуватися альтернативними маршрутами. Новий графік руху транспорту в Тернополі дозволяє підтримувати проїзд на прилеглих вулицях та забезпечити безпеку як для водіїв, так і для пішоходів.

Комунальники наголошують, що роботи проводяться безперервно для якнайшвидшого усунення аварії та відновлення нормального водопостачання і безпечного пересування на Руській. Тимчасові обмеження допоможуть організувати ремонтні роботи ефективно та мінімізувати незручності для громадян.

Джерело: Місто

